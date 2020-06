Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, la Juventus pensa al ritorno di Massimiliano Allegri in panchina al posto di Maurizio Sarri per la prossima stagione. Nel frattempo l'allenatore italiano è già stato contattato dal Paris Saint-Germain di Leonardo ed è il pole per sostituire Tuchel anche se il suo mentore Galeone ha confermato che la volontà dell'ex allenatore della Juventus è quella di allenare in Premier League e che il suo ciclo alla Juve è finito.