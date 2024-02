Juventus, infortunio per Chiesa in allenamento: le sue condizioni

Federico Chiesa stop. Infortunio in allenamento per il numero 7 della Juventus, che ha subito un colpo da Alex Sandro in un contrasto e zoppica vistosamente. Nella seduta aperta ai media, l'esterno azzurro si è fermato per un problema alla caviglia destra, lasciando anticipatamente la partitella.Immediatamente ha ricevuto le cure dello staff medico, ma al momento fatica a correre, anche sta verificando le condizioni della caviglia: prima un veloce test a bordocampo, poi il rientro nel gioco con i compagni, nonostante stia ancora zoppicando vistosamente.