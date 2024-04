Pogba West Ham, il centrocampista in tribuna

Perché Pogba era a Londra

Se servisse un ulteriore indizio di quanto Paulsia fuori dal progetto, eccolo qui. Ieri sera, lascendeva in campo per la delicata sfida di Coppa Italia contro la Lazio . Il francese, invece, si trovava in tribuna a Londra per assistere ad un match di Premier League.Come riportato da Mike Keegan, giornalista del Daily Mail, infatti, Paul Pogba si trovava ieri sera in tribuna per assistere al match di Premier League tra West Ham e Tottenham, terminato con il risultato di 1-1.La presenza di Paulnon è passata inosservato, ancor di più perché, come detto, in contemporanea la Juventus scendeva in campo a Torino. La sua presenza si inserisce nel contesto di una visita a sorpresa al giocatore del West Ham, Kurt. Proprio al fianco della sua famiglia, Pogba ha assistito al match e al gol dell'amico che ha pareggiato i conti e fissato il risultato sull'1 a 1.