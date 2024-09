"Juventus e La Molisana annunciano una nuova, entusiasmante partnership: l'azienda di Campobasso leader nel settore sarà Official Pasta del club bianconero. Questo accordo sancisce l'incontro di due eccellenze italiane che condividono valori comuni di tradizione, innovazione e qualità, con l’obiettivo di trasmetterli a livello globale.La Molisana porterà la sua passione per la genuinità e l'artigianalità all'interno delle attività del Club, e insieme a Juventus rafforzeranno il loro impegno verso l’eccellenza, con l'obiettivo di ispirare e unire le persone attraverso il calcio e il cibo di qualità.Così Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relationsdi Juventus: «Siamo lieti di annunciare questa partnership con La Molisana, grazie alla quale si uniscono due aziende che mirano a promuovere l’eccellenza italiana nel mondo. Forti del legame con il nostro territorio, insieme porteremo l’autenticità e la passione italiana in ogni casa, celebrando la qualità e la tradizione che ci contraddistinguono».«Siamo orgogliosi ed entusiasti di annunciare la nostra partnership con la Juventus, icona sportiva ai massimi livelli sia in Italia che in Europa - afferma Giuseppe Ferro, amministratore delegato della Molisana - Come azienda condividiamo con il club bianconero i valori di passione e impegno. Il calcio e la gastronomia sono due pilastri della miglior tradizione italiana. Saremo al fianco di una squadra che regala spettacolo e che guarda sempre al futuro con determinazione, coraggio e grande forza»".