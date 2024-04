Mariolascerà l’Atletico Madrid a parametro zero al termine della stagione. Nonostante il tentativo del Cholo Simeone con un un’offerta importante, il 28enne difensore spagnolo ha preferito declinare perché nel suo futuro vede una esperienza fuori dalla Spagna e ha ricevuto diverse ricche offerte dall’Arabia e dalla Premier League, ma non solo. Hermoso sul mercato a zero rappresenta una opportunità troppo allettante per non essere quantomeno presa in considerazione dai club italiani più importanti. La Juventus si era informata, ma ora per il tanto desiderato difensore centrale di piede mancino ha deciso di andare all in su Calafiori del Bologna. Lo riporta calciomercato.com.