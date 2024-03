DaDalla Lazio alla Lazio.La Juve lavora per mettersi alle spalle la partita di sabato sera all’Olimpico: martedì, all’Allianz Stadium, arriva proprio la Lazio. La sfida non sarà ovviamente di campionato, ma sarà la semifinale di andata di Coppa Italia.Il gruppo si è dunque ritrovato stamattina dopo il ritorno da Roma: scarico per chi ha giocato ieri, lavoro in campo per il resto della squadra, che si è concentrata su possesso palla schierato, combinazioni d'attacco per la conclusione verso la porta e consueta partitella.Domani, vigilia, in campo al mattino