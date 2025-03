CALCIOMERCATO

È cominciata l'era Tudor alla Juventus: il nuovo allenatore bianconero ha diretto i primi due allenamenti alla Continassa. La squadra non era ancora al completo , infatti mancavano gli ultimi giocatori di rientro dalle Nazionali. Proprio nella giornata di domani, però, il tecnico croato potrà contare sull'intero gruppo per preparare la gara contro ilSarà una sfida molto importante, sia per iniziare al meglio la nuova avventura di Tudor, sia per l'obiettivo quarto posto., infatti, è l'obiettivo minimo per la Juve in questa stagione, dopo essere stata eliminata proprio in Champions e anche in Coppa Italia. Non solo, con il quarto posto al sicuro ci sarebbe anche un'eventuale opzione per la conferma di Tudor anche nella prossima stagione.

Juventus, tutte le partite di campionato con Tudor

Juventus-Genoa

Roma-Juventus

Juventus-Lecce

Parma-Juventus

Juventus-Monza

Bologna-Juventus

Lazio-Juventus

Juventus-Udinese

Venezia-Juventus

Insomma, Juventus-Genoa sarà la prima di nove partite a dir poco fondamentali per i bianconeri, che non possono più sbagliare. Il quarto posto al momento è occupato dal, che dopo la vittoria con la Lazio e la sconfitta della Juve a Firenze si è portato a +1. Nei nove match rimanenti in Serie A, ci sarà proprio lo scontro diretto con i rossoblù, oltre ai big match con