Dopo la vittoria last minute contro il Frosinone, domenica laè attesa da un match decisamente delicato contro ilallo stadio Maradona, con fischio d'inizio alle 20.45. Prima della pausa per le nazionali prevista nel penultimo settimana di marzo, poi, la squadra bianconera sarà impegnata in casa contro l'il 10 marzo alle 18.00 e, a seguire, ancora all'Allianz Stadium il 17 alle 12.30 contro il. Un trittico di partite da non sbagliare per mettere quanto in prima in cassaforte il quarto posto e poi puntare al miglior piazzamento possibile in classifica.