Juventus in viaggio verso Parma: il VIDEO della (ri)partenza, c'è anche Ferrero

Juventus in partenza per Parma

Laè (ri)partita per, dove oggi alle 18.30 affronterà la squadra di Cristian Chivu nel match valido per la 33^ giornata di Serie A , inizialmente in programma per la sera del lunedì di Pasquetta e poi rinviato a causa della scomparsa di Papa Francesco. La squadra bianconera, come vi abbiamo già raccontato, era tornata alla Continassa già nelle ore immediatamente successive alla notizia del lutto, continuando ad allenarsi in vista della gara al JTC e scegliendo di trascorrere lì anche la scorsa notte, quella pre-partita.



I convocati di Tudor

Poco fa, dunque, la seconda partenza in direzione Emilia Romagna, alla presenza del presidenteche non ha voluto mancare a questo importante appuntamento sul campo, in cui la squadra di Igor Tudor dovrà andare a caccia di punti per blindare quanto prima la qualificazione in Champions League.Nel frattempo è stata diramata (di nuovo) la lista dei convocati di Igor Tudor , in cui non figura ancora Teun Koopmeiners, a cui evidentemente gli ultimi giorni non sono bastati per recuperare al 100% dal problema al tendine d'Achille rimediato nel corso dell'ultima gara casalinga, quella contro il Lecce che la Juventus ha vinto per 2 a 1.