Oggi ha preso il via l'aumento di capitale della, un'iniziativa che mira a raccogliere 200 milioni di euro. L'annuncio di questa operazione di rafforzamento patrimoniale risale allo scorso novembre. Tuttavia, l'avvio di questa fase sta causando una discesa significativa del valore delle azioni in Borsa. Attualmente, il titolo registra una perdita del 5,9%, scendendo a 2,2650 euro per azione. Questo calo è considerato un passaggio verso l'allineamento al valore dell'aumento di capitale. L'attuale atteggiamento dei mercati finanziari riflette le dinamiche e le reazioni degli investitori a questa importante manovra finanziaria intrapresa dalla società bianconera.