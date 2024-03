@ilbianconerocom Da quali giocatori non ripartireste nella prossima stagione? Lo abbiamo chiesto ai tifosi all’Allianz Stadium. Con special guest: @T4TINO23 suono originale - ilbianconerocom

Prima del match, abbiamo condotto interviste ai tifosi della Juventus, chiedendo loro quali giocatori non vorrebbero vedere ripartire nella prossima stagione. Il nome più citato è stato, con diverse critiche per le sue prestazioni inconsistenti.Anchehanno ricevuto molta attenzione, con alcuni tifosi che ritengono che il loro rendimento non sia stato all'altezza delle aspettative.è stato menzionato, seppur in minor misura, con alcuni sostenitori che credono che il suo apporto in campo sia stato altalenante.Queste opinioni riflettono il clima di discussione e riflessione tra i tifosi in vista della prossima stagione, con la speranza di un rinnovamento e miglioramento della squadra.