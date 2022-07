Benoît, un giocatore che la Juve segue da tempo. Il 21enne del Monaco e capitano della Francia under 21, dove fa coppia con Kalulu, piace molto a Cherubini, che a giugno si recò di persona a Monte-Carlo per discuterne con il club monegasco. Come racconta Repubblica, "però poi la pista si è raffreddata, un po’ per le richieste dei francesi (40 milioni) un po’ perché Allegri preferirebbe un elemento più esperto, che conosca bene il calcio italiano o che abbia una certa frequentazione con le coppe europee. Badiashile non ha ancora questo profilo, anche se ha un’altra caratteristica richiesta del tecnico: è mancino e sa giocare con disinvoltura sia nella linea a 4 sia in quella a 3". Sarebbe potuto arrivare come investimento per il futuro, quasi un rimpiazzo di Bonucci, con la permanenza di De Ligt, ma ora?