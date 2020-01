Your browser does not support iframes.









di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Juventus in vantaggio 1-0 sul Parma al termine dei primi 45 minuti di gioco all'Allianz Stadium. Partita spenta, con pochissime palle gol da una parte e dall'altra. Per la Juve ci hanno provato prima Ramsey e poi Cristiano Ronaldo in due diverse occasioni. Poi è stato il solito portoghese a segnare (minuto 41) anche grazie ad una deviazione. Osservato speciale Dejan Kulusevski, pure lui abbastanza fuori partita. Unica cosa da segnalare nel primo tempo l'infortunio di Alex Sandro che a metà frazione è stato sostituito per via di un infortunio muscolare che ha costretto Sarri a mettere al suo posto il connazionale Danilo.



Nella nostra gallery TOP & FLOP a fine primo tempo