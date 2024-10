Come peggio non poteva andare. Con un'aggravante: la Juve l'aveva pure ripresa, e poi è crollata di nuovo. E' avanti il Parma, per 2-1, al 45': ha segnato Delprato, poi Sohm. In mezzo il pari di McKennie che sembrava poter dare una verve diversa ai bianconeri. Eccoci qui, la beffa invece è servita, e ora a diventare necessario è un intervento di Thiago Motta. Per cambiare uomini. Per cambiare la testa dei bianconeri.