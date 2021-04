JUVENTUS - PARMA 3-1

(25' Brugman [P], 43' e 47' A. Sandro [J], 68' De Ligt [J])



Juve (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Cuadrado (74' Kulusevski), Arthur (87' Bernardeschi), Bentancur (74' Rabiot), McKennie (74' Ramsey); C. Ronaldo, Dybala (84' Morata). A disp: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Frabotta, Felix Correia. All. Pirlo

Parma (4-3-3): Colombi; Laurini, Osorio, Bani, Gi. Pezzella (81' Busi); Grassi, Brugman (71' Hernani), Kurtic; Man (81' Karamoh), Pellè (62' Cornelius), Gervinho (62' Mihaila). A disp: Sepe, Rinaldi, Sohm, Dierckx, Brunetta, C. Traore, D. Camara. All. D'Aversa



Arbitro: Piero Giacomelli



AMMONITI McKennie (J), Hernani (P), Karamoh (P), C. Ronaldo (J)