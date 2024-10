Juventus-Parma, parla Pecchia

Fabioha parlato a Sky dopo la sfida contro la Juventus. Le sue parole:"Non mi soddisfa il risultato. Emozione iniziale e voglia di giocare, ci confrontavamo con una squadra forte in un ambiente bellissimo ma dobbiamo uscire con la rabbia giusta perchè si creano tanti presupposti per fare goal e si porta troppo poco a casa"."Un bel primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo subito la pressione della Juve, ci siamo difesi con ordine, in quelle situazioni si può rischiare di prendere goal ma nelle ripartenza trovarsi in queste situazioni fa rabbia. Dobbiamo vincerle le partite"."Abbiamo fatto tante buone partite ma nelle partite stesse abbiamo avuto cali di pressione che ci hanno compromesso partite in casa. In questa prima parte del campionato vogliamo avere un'identità precisa e giocare a modo nostro. Troppo spesso però usciamo dal campo con il rammarico"."Abbiamo bisogno di manovrare in campo e poi attaccare gli spazi, quando riusciamo a farlo anche rischiando perchè giocando dentro rischi, abbiamo preso il secondo goal in ripartenza a Torino ed è il paradosso. Voglio una squadra che continui a giocare in questo modo e che voglia giocare per vincere e fare goal"."Sapevo del ritorno della Juve e con Simonson noi abbiamo non solo un palleggio ma possibilità di ribaltare l'azione perchè ha caratteristiche diverse. Dovevamo difendere e ribaltare. Valutazione tecnica pensando di difenderci di più con la palla".