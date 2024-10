Juventus-Parma, le parole di Cambiaso in conferenza

"Il Parma è una squadra che ha raccolto meno sul campo. Sono giocatori forti, non abbiamo interpretato bene la partita", il commento diin conferenza stampa dopo il pareggio della"Siamo stati pigri nelle preventive contro giocatori validi, abbiamo sofferto molto questa cosa. Abbiamo avuto troppa fretta, questi sono stati i problemi di oggi"."Sono tappe normali, ci possono stare momenti così"" Quando arriviamo in avanti abbiamo avuto troppa fretta, dobbiamo leggerlo meglio dal campo"."È una cosa che devo migliorare, essere più attaccante. È una questione di scelte, una questione mia personale di crescita".L'ASSENZA DI BREMER - "Gleison è un giocatore fortissimo ma un giocatore nel calcio di oggi non può determinare gli equilibri di squadra. Oggi è stato un problema di pigrizia, abbiamo concesso tante ripartenze a loro. Dobbiamo continuare ad allenarci"."No, non penso sia un problema di pressione. Oggi potevamo vincerla ma anche perderla. È stato un problema di crescita di squadra. Siamo una squadra nuova, dobbiamo continuare ad allenarci e migliorare".LAVORO - "Ci alleniamo bene, tutti i giorni insieme, giochiamo ogni tre giorni quindi il mister deve fare delle scelte. Dobbiamo pensare tutti allo stesso modo e giocare allo stesso modo".