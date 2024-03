Massimo, ex giocatore e collaboratore di Antonioalla Juventus, è intervenuto a Tuttosport per parlare della situazione allenatore e del futuro della panchina bianconera. Al posto di Max Allegri, in caso di addio, potrebbe tornare proprio Conte? Ecco la sua risposta: "Io sono amico di Antonio, ma non il suo procuratore. Non lo so... Lui abita a Torino ed è anche juventino. Posso solo dire che è uno dei più forti allenatori in circolazione: qualsiasi squadra lo vuole, dipende soltanto da lui".