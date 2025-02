Juventus, parla Chiellini: 'Si gioca troppo? Difficile tornare indietro'

Le parole di Chiellini

Giorgio, Head of Football Institutional Relations della, ha preso parte oggi al Business of Football Summit del Financial Times, evento in corso a Londra. Il dirigente bianconero è intervenuto nel panel "The players – has their workload become unsustainable?", affrontando il tema della gestione del calendario calcistico.Chiellini ha evidenziato come la situazione sia diversa per ogni giocatore: "Se arrivi in fondo alle competizioni europee e giochi anche in Nazionale - riporta Calcio e Finanza -, hai una vita completamente diversa rispetto a chi non lo fa. Il tempo trascorso viaggiando e negli hotel è imparagonabile".

L'ex difensore ha poi sottolineato la complessità della situazione: "Il calendario è sovraccarico, ma trovare una soluzione che soddisfi tutti gli stakeholder è complicato. Dovremmo sederci a un tavolo per discutere e cercare un miglioramento a lungo termine, perché oggi è difficile vedere partite di qualità e calciatori al massimo della forma".Chiellini ha ribadito l’importanza del dialogo tra club, leghe e giocatori: "Serve un confronto per comprendere le esigenze di tutti. Aggiungere sempre più partite rende impossibile gestire il calendario in modo efficace".Infine, ha lanciato un monito: "Se nessuno è disposto a cedere qualcosa, il problema non si risolverà. Tornare indietro è difficile, ma una redistribuzione più equa delle partite può essere la chiave".