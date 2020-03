La Juventus valuta i calciatori attualmente in prestito. Tra questi ci sono Dejan Kulusevski, Cristian Romero e Luca Pellegrini. Il primo, che giocherà al Parma fino al termine della stagione, tornerà certamente alla Continassa dove farà parte della rosa della prossima stagione della Juventus. Più dubbi su Romero e Pellegrini. Il primo potrebbe avere una chance in caso di cessione di Daniele Rugani mentre Pellegrini dipende dalle trattative in entrata e in uscita per ciò che riguarda il suo ruolo. Paratici sta trattando Emerson Palmieri, se arriva lui dal Chelsea e Alex Sandro non parte Pellegrini sarà destinato a prestito o cessione.