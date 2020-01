Fabio Paratici sta chiudendo due operazioni di mercato in queste ultime ore di trattative del mercato di gennaio. Il dirigente bianconero cederà Emre Can che spinge per lasciare Torino in questa sessione di mercato. Il club più vicino è il Borussia Dortmund e l'affare si può chiudere a 25 milioni di euro, bonus inclusi. L'altra operazione di mercato è lo scambio tra Kurzawa e De Sciglio, per la chiusura dell'operazione manca l'accordo sulla valutazione dei due calciatori. Kurzawa ha già detto sì ad un contratto da 4 milioni di euro per i prossimi 4 anni.