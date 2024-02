Promozione in vista per Paolo? Stando a quanto riportato da TMW, a fine stagione l'attuale tecnico dellabianconera andrà in scadenza di contratto, così come il collega Massimodella. Entrambi, dunque, saranno "valutati" dalla società che, dopo un biennio di lavoro, deciderà se continuare con loro o cambiare. Per l'uruguaiano, in particolare, si profila un'ipotesi interessante: una nuova esperienza sulla panchina della Seconda squadra, dove porterebbe con sè diversi elementi dell'Under 19 per mantenere la continuità del suo lavoro e consentire ai "suoi" ragazzi di compiere un ulteriore step di crescita.