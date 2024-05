Montero ha piantato un altro seme

Paolo Montero, il futuro

Paolo Montero, il futuro

Ti giri, guardi indietro e vedi una piantagione. Il Paolo Montero calciatore ha piantato semi anni fa, li ha annaffiati, coltivati, se ne è preso cura e questi sono cresciuti rigogliosi. Sono cresciuti con il sudore, il sacrificio e l'attaccamento che ha sempre dimostrato alla maglia della Juventus, si nutrono ancora oggi dei ricordi e dell'affetto dei tifosi bianconeri che ancora nell'ultimo match in casa, contro il Monza, gli hanno tributato cori e applausi. Ma non si è limitato a questo. Paolo Montero, allenatore-traghettatore per le ultime due partite di campionato, ha ricominciato a seminare anche dalla panchina – "Plantar una semilla", il suo motto diventato titolo della produzione di Juventus Creator Lab a lui dedicata -. Ha inaugurato una nuova coltivazione che, dopo essere stata nascosta all'ombra di quella più rigogliosa, ora riceve diretta i raggi del sole e tutti la possono vedere.Fuor di metafora, il grande pubblico, i tifosi della Juventus hanno potuto conoscere – o riscoprire a seconda della generazione -, il Paolo Montero uomo e allenatore. Non solo il ruvido difensore centrale che alternava giocate ad alto tasso tecnico a interventi difensivi al limite del regolamento; ma soprattutto una persona umile, saggia, innamorata della Juventus. Una persona che – e non è per nulla banale -, ringrazia i cronisti presenti a Vinovo perché hanno seguito la sua Under 19, che non si sottrae mai alle domande, che si prende le sue colpe quando le cose non vanno e erge un muro a protezione dei suoi calciatori. Adesso tutti i tifosi bianconeri conoscono anche questo aspetto ed è uno dei regali che l'allenatore si porterà a casa da questa esperienza.E adesso cosa succede con il futuro di Paolo Montero? Tempo di digerire e fissare nella mente le emozioni che si sono sommate in questi giorni. E poi ripartire, ancora da Vinovo, ancora dai giovani. Questa volta, però, la direzione potrebbe essere quella che porta alle strutture della Next Gen, invece che quelle dedicate al Settore giovanile.