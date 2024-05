Bologna-Juventus: potrebbe essere il momento di Miretti

Poche ore al calcio d'inizio della gara tra Bologna e. Grande curiosità tra i tifosi di vedere quelle che sono le prime idee di Paoloche ha diretto soltanto ieri un allenamento dei bianconeri. Uno dei primi cambiamenti dell'ex allenatore della formazione Primavera della Juventus potrebbe essere in mezzo al campo. Potrebbe accomodarsi in panchina Weston McKennie per lasciare spazio a FabioMiretti era subentrato nel secondo tempo della finale di Coppa Italia che ha visto trionfare i bianconeri (ancora allenati da Massimiliano Allegri). Un ingresso frizzante che ha fornito energia alla manovra. Probabilmente attirando l'attenzione anche di Montero che questa sera potrebbe concedergli una chance dal primo minuto in mezzo al campo, aspettandosi quanto visto nella gara dello stadio Olimpico.