Grinta e determinazione da capitano: il rinnovo di Pagnucco certifica la sua crescita

Nel corso della stagione, il concetto di ripartenza dai giovani è rimbalzato nell'ambiente Juventus con insistenza e tanti punti di vista annessi. L'equilibrio è stato (ed è tutt'ora) difficile da trovare, ma i bianconeri hanno dimostrato di voler gettare basi solide, allargando lo sguardo ben oltre la prima squadra.L'ultimo esempio - e di certo non per importanza - è quello di il capitano della Juventus Primavera ha rinnovato con i bianconeri fino al 2028 , dimostrandosi una chiave fondamentale per questa squadra, ma non solo. Il terzino classe 2006 è cresciuto molto durante questa stagione, costruendo una consapevolezza sempre più solida e che punta al futuro.

Il percorso di Pagnucco con la Juventus

Pagnucco è simbolo della crescita della Primavera, e la sua grinta è uno degli aspetti che emerge (e si consolida) con costanza in ogni partita: il numero 16 ha già mostrato grande maturità anche oltre la squadra di Magnanelli, con le convocazioni in, ma anche con la Nazionale under 19, di cui è stato capitano nelle ultime partite.L'avventura di Pagnucco con la Juventus, quando arriva a Torino all'età di 14 anni dopo i primi anni nelle giovanili del Pordenone. Il percorso prosegue sempre più verso l'alto e va di pari passo con quello in, con cui gioca dall'under 16 fino all'under 19.In bianconero cresce e si conferma un pilastro in ogni stagione, proprio come in quella corrente: il capitano ha collezionato 31 presenze tra campionato, Coppa Italia e Youth League, segnando tre reti. La crescita di Pagnucco è ormai certificata e consapevole: il rinnovo può essere il passo in più verso un futuro - già ben avviato -





