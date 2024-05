Una delle peggiori Juventus degli ultimi anni contro la Salernitana e di conseguenza un voto che non può non essere ampiamente negativo per Massimiliano Allegri: "Che confusione, sarà perché non giochiamo. Juve sconcertante, tutta nervi e niente calcio. Pari raffazzonato con rabbia ma senza lucidità nelle idee", il commento della Gazzetta dello Sport che dà 4 in pagella al tecnico bianconero. Stesso voto e forse commento ancora più duro per Tuttosport:: altro pari, 15 punti nelle ultime 15 partite, Juve fermata pure dalla Salernitana già retrocessa. Il problema è sempre lo stesso, già visto tante volte negli ultimi mesi: il primo tempo regalato agli avversari e il cambio di marcia nell’ultima mezz’ora, spesso troppo tardi. Alibi, sfortuna e il pensiero alla finale di Roma. di mercoledì non possono bastare a spiegare una involuzione evidente da fine gennaio a ieri. Ora c’è la Coppa Italia per provare a dare un senso alla stagione