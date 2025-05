Michele Padovano a Juventibus: ‘Quando la Juventus andava in vantaggio le partite erano finite. Spero torni Conte’

Le parole



Le parole di Michele

LAZIO-JUVE – Ce la dobbiamo prendere con i nostri. Ormai è una consuetudine questa pareggite da malessere incredibile. La tendenza è la stessa di prima, io mi ricordo di una Juventus che quando andava in vantaggio le partite erano finite, adesso non è così. Si poteva portare a casa con un po’ di esperienza in più. Una volta manca esperienza, altre qualche giocatore importante e le vittorie sono sempre meno. La Champions è ovviamente raggiungibile, a patto che si vincano le ultime due.

ESPULSIONI - Ingenuità che potevano evitare. E’ un’annata così, bisogna sperare di andare in Champions. TUDOR – A livello di comunicazione mi è piaciuto molto. Però secondo me la Juve si è riservata con una clausola di guardarsi altrove, secondo me non sarà l’allenatore il prossimo anno se no non avrebbero messo la clausola. Io penso che si siano già guardati altrove, spero e credo che abbiano già deciso. Spero in direzione Conte.