Il corso con Del Piero e l'esperienza dell'anno scorso: che allenatore sarà Simone Padoin

Simone Padoin è pronto a iniziare una nuova avventura in casa Juventus , ma questa volta da allenatore. Dopo essere stato vice di Francesconella Primavera bianconera e collaboratore tecnico sotto la guida di Massimiliano, ha detto no ad un ritorno sotto l'ala del tecnico livornese, al Milan, per intraprendere la sua prima esperienza da capo allenatore, guidando laUna scelta coraggiosa e significativa, che conferma la volontà didi costruirsi una carriera da tecnico, con serietà e preparazione. Alla sua pacatezza, esperienza e conoscenza del mondo Juventus sarà affidato il compito di far crescere i giovani talenti del vivaio bianconero, accompagnandoli nel difficile passaggio verso la Next Gen e il calcio professionistico.

Padoin allenatore Under 20: esperienza in campo e formazione

Padoin non porta solo un passato da calciatore vincente e uomo spogliatoio, ma anche una solida formazione didattica. È in possesso del patentino UEFA A e ha frequentato il corso UEFA Pro - nei prossimi mesi presenterà la tesi -, dove ha avuto Alessandro Del Piero come compagno di corso. Durante il percorso formativo, ha partecipato a visite sul campo presso tecnici di spessore come Francesco(all’epoca al Nizza), Fabio(Parma) e lo stesso Massimiliano, quando era ancora sulla panchina dellaNella stagione appena conclusa, ha già dato prova delle sue qualità, distinguendosi nelle occasioni in cui ha sostituito Magnanelli in panchina.