Quanto guadagna la Juventus con il passaggio agli ottavi di finale del Mondiale per Club

La Juventus stacca il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. I bianconeri centrano la seconda vittoria consecutiva negli Stati Uniti, battendo anche i marocchini del Wydad Casablanc a. Fondamentale ancora una volta, che vizia il primo goal (decisiva la deviazione di Boutouil) e si prende la scena sul secondo.In attesa di giocare l'ultimo match contro il, che determinerà la posizione finale nel gruppo G, la Juventus è già certa di partecipare agli ottavi di finale. Questa qualificazione, dunque, porta anche a guadagni importanti per il club bianconero.

Quanto guadagna la Juventus con la qualificazione agli ottavi

Come raccolto da Calcio e Finanza, infatti, la Juve aveva già guadagnato un bonus di partecipazione corrispondente, oltre a un premio di 1,8 milioni per la vittoria contro l'Al-Ain.Grazie alla qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club, la Juventus guadagnerà, corrispondenti a 7,5 milioni di dollari. Oltre a questi, si somma un altro premio da 1,8 milioni per la seconda vittoria nella fase a gironi.Al momento, dunque, il guadagno complessivo della Juventus è salito