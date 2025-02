Contro chi gioca la Juventus se va agli ottavi di Champions League? Le possibili avversarie

AFP via Getty Images

Questa sera, al Philips Stadion di Eindhoven, lasi gioca una grossa fetta della sua stagione. I bianconeri fanno visita alnella gara di ritorno dei playoff diche mettono in palio il pass per gli ottavi di finale della massima rassegna continentale.Si riparte dal 2-1 della gara d'andata maturato all'Allianz Stadiu: i goal di Weston McKennie e di Samuel Mbangula, inframezzati dal guizzo olandese targato Ivan Perisic, pongono la Juve in una posizione di leggero vantaggio nel computo della qualificazione. Alla squadra di Thiago Motta basterà dunque un pareggio per entrare a far parte delle 16 squadre che potranno proseguire il proprio percorso nell'Europa dei grandi.

Contro chi gioca la Juventus se va agli ottavi?

Le possibili avversarie della Juventus agli ottavi

In attesa di conoscere il verdetto del campo, sono già state stabilite le possibili avversarie che la Juventus o il PSV potranno pescare agli ottavi di finale della Champions, il cui sorteggio si svolgerà a Nyon venerdì 21 febbraio.Se la Juventus dovesse riuscire ad uscire indenne dalla trasferta olandese di Eindhoven, quindi vincendo o quantomeno pareggiando contro il PSV, i bianconeri avrebbero la certezza di tornare agli ottavi di Champions League dopo tre anni di digiuno.In tal caso, la Juve saprebbe già quali saranno le sue possibili avversarie: i bianconeri, in caso di approdo agli ottavi, affronteranno una tra Arsenal e Inter. L'ultimo confronto con i londinesi risale ai quarti di finale della Champions League 2005/06 che sorrise proprio alla formazione inglese. Il suggestivo derby contro l'Inter, invece, rappresenterebbe un inedito assoluto nella storia della Coppa dei Campioni.