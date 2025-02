Juventus, il pass per gli ottavi aiuterebbe il mercato: tutte le cifre e gli scenari

AFP via Getty Images



Juventus, i guadagni dalla Champions

. Per la gloria, l'onore, l'orgoglio ma non solo, anche per il portafogli. La Juventus questa sera scenderà in campo ad Eindoven al Philips Stadium contro il. La posta in palio è quella che fa luccicare un po' di più gli occhi: un pass per gli ottavi di Champions League. Per i bianconeri di Thiago Motta è decisamente importante riuscire ad assicurarsi questo obiettivo. I bianconeri partiranno dal risultato di 2-1 di una settimana fa allo Stadium ma questo significa che è ancora tutto aperto.



Juventus, Champions League: le cifre guadagnate

23,38 dal market pool

18,62 quota di partecipazione

14,40 risultati sul campo

10,03 ranking storico

In caso di passaggio del turno infatti nelle casse della Vecchia Signora entrerebbero direttamente circa. Una cifra che sarebbe fondamentale, considerando che aggiungendo un altro doppio confronto europeo ne incasserebbero ancora 4/5 dalla vendita dei biglietti. Va sempre considerato che la Vecchia Signora nella sessione invernale di calciomercato ha speso poco meno di 10 milioni dato che Kolo Muani, Renato Veiga e Lloyd Kelly sono arrivati in prestito. Solo Kelly con obbligo di riscatto fissato attorno ai 14 milioni. Per gli altri sarà da trattare la permanenza. Esattamente come accaduto con Francisco Conceicao dal Porto. Preso per 10 milioni ma ne serviranno circa 30 per trattenerlo. Anche Pierre Kalulu sarà riscattato per 14 milioni di euro in estate.Fino ad ora la Juventus in stagione ha guadagnatodalla massima competizione europea. Rispettivamente suddivisi in:A questi potrebbero aggiungersi 11 milioni questa sera, che potrebbero regalare oltre a orgoglio e gloria anche un sostegno economico per un mercato che può aiutare la Juventus e tornare ad essere competitiva anche in Europa.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui