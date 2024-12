Lamonitora due obiettivi di mercato: Morten, centrocampista del Genoa, e Lorenzo, attaccante dell’Udinese. Secondo Tuttosport, l’interesse per Frendrup dipende dalla possibile cessione di Fagioli, mentre per Lucca i dirigenti bianconeri valutano un inserimento immediato come vice-Vlahovic già a gennaio. Tuttavia, l’Udinese non intende cedere Lucca in prestito semplice, valutando il suo cartellino 20 milioni di euro e preferendo un prestito con obbligo di riscatto, una formula che la Juventus non sembra gradire. La trattativa, dunque, appare complessa, ma gli osservatori continuano a seguire da vicino entrambi i giocatori.