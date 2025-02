Juventus, hai sentito Osimhen? Le parole sul futuro e la posizione del club bianconero

Getty Images

Osimhen, la situazione con il Napoli

Victorha ritrovato la felicità al Galatasaray, sia come calciatore che come uomo. Dopo mesi turbolenti a Napoli, l’attaccante nigeriano si sta godendo il presente in Turchia, dove è diventato il punto di riferimento offensivo della squadra di Okan Buruk. Il suo impatto è stato immediato: con 20 gol in 26 partite, ha colmato l’assenza di Mauro Icardi e il mancato apporto di Álvaro Morata, fermato da problemi fisici.Tuttavia, il futuro diresta tutto da scrivere. Il Napoli lo ha ceduto in prestito, ma prima ha rinnovato il contratto fino al 2027, inserendo una clausola rescissoria da 75 milioni valida per l’estate. Questo permette al presidente De Laurentiis di trattare da una posizione di forza, soprattutto considerando l’interesse di club inglesi come Arsenal, Chelsea e Manchester United, con quest’ultimo dato come favorito per il suo acquisto.

Osimhen Juve, può essere un obiettivo?

Osimhen, i numeri stagionali

Presenze: 26

Minuti: 2.006'

Goal: 20

Assist: 5

E la Juventus ? Cristianoconosce benedai tempi di Napoli e, con l’addio di Dusan Vlahovic sempre più probabile, il suo nome potrebbe tornare di moda per l’attacco bianconero. La necessità di un centravanti di livello è evidente, e il nigeriano garantirebbe quel mix di esplosività, fisicità e finalizzazione che servirebbe a. Tuttavia, l’operazione resta complicata per due motivi principali, come sottolinea calciomercato.com : il prezzo elevato e l’ingaggio da 10 milioni netti, difficile da sostenere nell’ottica di una Juventus in piena spending review.Osimhen vuole un top club e la Champions League, e se il PSG dovesse farsi avanti, la Serie A rischia di restare solo un’opzione suggestiva. Ma nel calcio, mai dire mai.