Osimhen alla Juventus, è possibile? La situazione

Torna caldo, anzi rovente, il nome di Victorin orbitaquasi a preannunciare quello che sarà il grande tormentone estivo attorno al mondo bianconero. L'attaccante nigeriano, attualmente in forza al, è uno dei nomi più chiacchierati per il prossimo mercato, con la Juve che potrebbe inserirsi nella corsa per assicurarsi un bomber di livello assoluto.La situazione contrattuale di Osimhen, unita alla necessità deldi cederlo, potrebbe aprire spiragli interessanti per un trasferimento. Certo, l’operazione non sarebbe semplice né economica: il club partenopeo non svaluterà il suo centravanti, e la concorrenza in Europa è agguerrita.

Perché si parla di Osimhen alla Juventus?

Osimhen Juve, qual è la situazione

Osimhen Juve, l’assist del Decreto Crescita

Osimhen al Galatasaray, i numeri

I numeri

Presenze: 28

Minuti: 2.123’

Goal: 22

Assist: 5

Perché, in queste ore, si parla così tanto di Osimhen alla Juventus? Perché l’ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, a Radio Radio, ha dichiarato:"So che il prossimo attaccante della Juve sarà Osimhen. Me l’ha rivelato a Firenze una fonte affidabile, vicina al suo entourage. Loro sono sicuri di andare a Torino il prossimo anno".Il futuro di Victor Osimhen è ancora incerto. Il Napoli lo ha ceduto in prestito, ma prima ha rinnovato il suo contratto fino al 2027, inserendo una clausola rescissoria da 75 milioni valida per l'estate. Questo consente al presidente De Laurentiis di trattare da una posizione di forza, considerando l'interesse di club inglesi come Arsenal, Chelsea e Manchester United, con quest'ultimo favorito per l'acquisto.E la Juventus? Cristiano Giuntoli, che conosce bene Osimhen dai tempi di Napoli, potrebbe considerarlo un obiettivo in caso di addio di Dusan Vlahovic. Il nigeriano sarebbe il profilo ideale per Thiago Motta grazie alla sua esplosività, fisicità e capacità realizzativa. Tuttavia, l'operazione appare complessa per due motivi principali: il costo elevato e l'ingaggio da 10 milioni netti, difficile da sostenere per una Juventus impegnata in una politica di contenimento dei costi. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe permettersi l’ingaggio di Osimhen grazie alle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita. Sebbene abrogato, il nigeriano rientra tra i giocatori arrivati in Italia dopo il 2019, mantenendo i benefici previsti. Questo significa che, offrendo 10 milioni netti, il club sosterrebbe un costo lordo di circa 13 milioni anziché 20, rendendo l’operazione più sostenibile.Victor Osimhen ha lasciato il segno nella sua esperienza al Galatasaray, dimostrando ancora una volta il suo valore da attaccante di livello mondiale. In 28 presenze ha collezionato 2.123 minuti in campo, mettendo a segno ben 22 gol e fornendo 5 assist decisivi per i compagni. Il nigeriano si è rivelato un elemento fondamentale per l’attacco della squadra turca, confermando la sua abilità nel finalizzare e creare occasioni.