Fabrizio Romano - La Juventus ha chiamato di nuovo per Osimhen: le ultime

Simone Gervasio

Futuro Osimhen, l'Al Hilal ci riproverà

Al Mondiale per Club, dove è impegnata la Juventus, non c'è, per sua scelta visto che avrebbe potuto essere presente negli Stati Uniti, con la maglia dell'l, che ci ha provato concretamente nelle ultime settimane, ricevendo il no però del giocatore dopo aver preannunciato di pagare la clausola rescissoria al Napoli da 75 milioni di euro. Arrivano novità sul futuro dell'attaccante e alcune riguardano proprio la Juventus.L'Al Hilal, che esordirà mercoledì notte contro il Real Madrid,nonostante il rifiuto del giocatore solamente pochi giorni fa. Il club allenato da Simone Inzaghi infatti dopo il Mondiale per Club farà un nuovo tentativo per il nigeriano, sapendo di poter contare su una disponibilità economica impareggiabile dagli altri club europei.

Juventus-Osimhen, le ultime

Su Osimhen non c'è solo l'Al Hilal e il Galatasaray ma anche big europee,Attenzione però alla posizione della Juventus, che rimane attiva su questo fronte. Il club bianconero aveva avviato colloqui proficui con la "vecchia" dirigenza, ovvero Cristiano Giuntoli ma il file Osimhen non è chiuso. Come riportato da Fabrizio Romano infatti,che resta quindi un obiettivo per l'attacco, pur non semplice da raggiungere.In generale, la Juventus prima di affondare per un grande colpo in attacco dovrà risolvere una volta per tutte il "caso" Dusan Vlahovic . Fino a quando il serbo sarà bianconero per la Juve sarà più complicato potersi muovere per questi grandi nomi come Osimhen ema i contatti che il club sta continuando a tenere sono la dimostrazione di come siano piste ancora da considerare.