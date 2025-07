Osimhen verso il Galatasaray, adesso che fai Juventus? Chi è 'rimasto' per il colpo in attacco

I rigori li sbaglia solo chi li tira e i grandi colpi possono non essere raggiunti solo se uno ci prova. Ecco,semmai una punizione da 35 metri con in porta Gianluigi Buffon. Così si potrebbe spiegare la complessità di arrivare all'attaccante nigeriano, che infatti, a meno di sorprendenti cambi di scenari, non vestirà la maglia bianconera m a tornerà al Galatasaray. Se tutto andrà secondo i piani, comunque Osimhen non potrà essere considerato un rimpianto di mercato né un'operazione da "rinfacciare" alla Juventus perché non concretizzata. A Torino hanno pensato in grande e lo hanno fatto non solo con il centravanti di proprietà (probabilmente per ancora poche ore) del Napoli ma anche con l'altr

Come si muoverà la Juventus dopo il mancato arrivo di Osimhen

Due tentativi del club bianconero, che. Al di là dei costi molto elevati dei due cartellini e quelli legati all'ingaggio, tutto comunque passava da una cessione di Dusan Vlahovic, che per ora non è arrivata. Adesso però la domanda per la Juventus è una, che si fa?Così la Juventus non può rimanere in attacco perché con Vlahovic ormai fuori da ogni progetto tecnico ed economico, c'è solo Jonathan David in rosa. La soluzione A diventa (se già prima non lo erache in casa bianconera si cercherà di far tornare dopo il prestito di sei mesi. La trattativa con il PSG va avanti anche se rimangono distanze su cifre e soprattutto formula dell'operazione.Allargando però lo sguardo, quali altre opzioni ci sono per il secondo colpo in attacco e completare il reparto insieme a David? Dei grandi nomi sul mercato, oltre a Osimhen e Gyokeres, rimaneanche lui nel mirino dell'Arsenal che poi ha deciso di puntare sul giocatore dello Sporting. Il Lipsia però non ha bisogno di cedere il giocatore e Sesko non ha forzato la mano per la cessione in estate; aspetti che fanno schizzare la valutazioni a cifre molto alte, paragonabili a quelle di Osimhen e Gyokeres.Sempre all'estero, dalla Premier League sono diversi gli attaccanti che possono lasciare l'Inghilterrasu cui però c'è forte da tempo il Napoli, pronto a fare il grande investimento (oltre all'interesse del Milan) mentreè ai margini e la Juve aveva già chiesto informazioni a riguardo. Mentre in Italia più volte è stato accostato ai bianconeri il nome diobiettivo del Napoli se non dovesse chiudere Nunez. Profili ben diversi l'uno dall'altro e ancora più distanti da quelli per cui la Juventus aveva pensato nelle ultime settimane. Riflessioni però che a questo punto potranno tornare in auge solo se tra Kolo Muani e la Juve non andrà a buon fine e a Torino faranno di tutto perché ciò non accada.