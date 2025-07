Juventus-Osimhen, chiesto all'attaccante di aspettare: la situazione

Osimhen alla Juventus: le ultime

Messo da parte il file, che adesso diventa un tema "solo" per, quando il canadese inizierà ad allenarsi e si inserirà nella Juventus,. Tanto ruota attorno a Dusan Vlahovic e questo ormai è qualcosa che tutti sanno ma in attesa di sbloccare la situazione con il serbo, il nuovo direttore generale del club bianconero prepara le mosse in entrata. Non è un mistero che il grande obiettivo, quello in cima alla lista, rimane

Cosa succede se non arriva Osimhen?

La Juventus ha incassato da mesi il sì di Osimhen, i cui contatti tra le parti erano iniziati prima con Cristiano Giuntoli e li ha ripresi anche Comolli, poco dopo essersi insediato a Torino. L'attaccante di proprietà del Napoli ha - per il momento - rifiutato i soldi dell'Al Hilal ma invece non ha chiuso al Galatasaray, che dopo esserselo goduto per una stagione in prestito, sogna di riabbracciarlo. In queste dinamiche di mercato, la Juventus, riferisce la Gazzetta dello Sport,e valida solo per le squadre estere.La strategia è chiara,che come è facile immaginare non sarebbe assolutamente semplice. La Juventus però dopo il 15 luglio potrà agire ad armi pari con le altre squadre che stanno cercando Osimhen, sapendo di non poter offrire le stesse condizioni economiche ad esempio dell'Al Hilal ma potendo contare sul gradimento totale del giocatore. Un po' come per Vlahovic, l'avvicinarsi della fine del mercato può abbassare i costi e in questo caso è uno scenario che a Torino gradirebbero., che rispetto ad Osimhen ha il vantaggio di essere già inserito nella Juve di Igor Tudor ma per cui i costi non sono tanto più bassi tra ingaggio e cartellino, almeno per il momento, visto che il PSG non apre a soluzioni che non prevedono l'acquisto a titolo definitivo fin da subito, potendo fare forza sugli altri interessamenti per l'attaccante francese, in particolare del Chelsea.Un'attesa voluta, per aspettare il momento giusto, ma anche "obbligata" dalla situazione di Vlahovic.