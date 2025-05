Gazzetta - Juventus, Osimhen è il sogno ma occhio a Retegui e Boniface

Getty Images

A cinque giornate dal termine, la Juventus sa di non poter più sbagliare. A Bologna l'unico obiettivo è la vittoria, per aumentare il distacco proprio dai rossoblù, che sono a un solo punto, e arrivare nel miglior modo possibile alla gara con la. Un passo alla volta, come ricordato più volte da Tudor sin dal suo arrivo.I bianconeri sanno di giocarsi molto anche e soprattutto in chiave futura: dalla permanenza dello stesso allenatore croato a quella di diversi giocatori come Yildiz ma non solo . Dal quarto posto passano tanti scenari che possono rivelarsi decisivi per dare vita alla nuova Juve, che prenderà forma già in questo finale di campionato: la qualificazione in Champions può cambiare le carte in tavola soprattutto per i nuovi arrivi,

Osimhen ma non solo: tutti i nomi per l'attacco

Il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo resta. Giuntoli conosce bene l'attaccante nigeriano, protagonista dello scudetto del Napoli proprio nell'ultima stagione in azzurro dell'attuale dt bianconero. Il sogno Osimhen, però, è tutt'altro che semplice: la società azzurra, e dunque la Champions diventa ancora più cruciale per dare ulteriore aiuto alle casse bianconere.Nel frattempo, però, la Juventus lavora anche ad altri piani. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre al profilo dell'attaccante ex Napoli, i bianconeri starebbero seguendo anche, attaccante del Bayer Leverkusen, come alternative. Gli ultimi due nomi sulla lista sarebbero, seguito da diversi club in Italia, e l'ucraino





