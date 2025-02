Juventus-Osimhen: qual è la situazione

Getty Images

Laguarda al futuro e punta Victorcome possibile erede di Dusan Vlahovic, destinato a lasciare il club. Il nigeriano, sotto contratto con il Napoli fino al 2026, ha una clausola da 75 milioni di euro, cifra elevata ma sostenibile con la cessione del serbo e la qualificazione in Champions League. L'affare non è semplice, ma potrebbe convenire a entrambe le società. Osimhen guadagna meno di Vlahovic e potrebbe beneficiare del Decreto Crescita. La trattativa dipenderà da molte variabili, ma la Juventus ha già avviato le grandi manovre per assicurarsi il bomber. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.