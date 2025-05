Juventus-Osimhen, prime manovre: contatti con l'entourage, i dettagli e la posizione del Napoli

Se la testa è completamente sintonizzata sul presente e sull'obiettivo Champions League da perseguire nelle prossime, nonché ultime, due giornate di campionato, dall'altro lato lasta già lavorando alacremente alla voce calciomercato. In estate, infatti, il club bianconero interverrà in sede di trattative per ritoccare ulteriormente la rosa bianconera per provare a migliorarla in alcuni punti chiave.Ogni riferimento al reparto d'attacco è in questo caso ovviamente voluto, perché sì, tra gli obiettivi della Vecchia Signora c'è l'acquisto di un grande attaccante che possa cambiare, letteralmente, volto e numeri alla stentata produzione offensiva dei bianconeri, testimoniata dal fatto che nessun calciatore zebrato ha raggiunto sin qui la doppia cifra di goal in campionato.

Cristiano Giuntoli, dunque, è pronto a correre ai ripari e il grande obiettivo è quello di provare a portare a Torino un pupillo, che il Football Director conosce discretamente bene:. Proprio così. La Juve ha messo nel mirino il centravanti nigeriano di proprietà del Napoli ma che in questa stagione è stato ceduto in prestito al Galatasaray, club con il quale ha messo a referto, sin qui, 33 goal in 38 partite tra tutte le competizioni a cui ha preso parte il club turco. E le prime manovre sono state ufficialmente avviate.Al termine della stagione 2024/25, Osimhen lascerà sicuramente il Galatasaray per fare rientro al Napoli, al quale è legato fino al 30 giugno 2026. All'interno del suo contratto, inoltre, è presente una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valevole però solamente per i club esteri. Di conseguenza se un club italiano - in questo caso la Juve - decidesse di affondare il colpo per il classe 1998 dovrà sedersi al tavolo con il club partenopeo e imbastire una trattativa. Esattamente ciò che Madama ha in testa di fare.La Juve, dal canto suo, si sente in una posizione di vantaggio, dopo aver allacciato i primi contatti con l'entourage del giocatore. Contatti risalenti ad un mese fa ma che si sono riproposti anche negli scorsi giorni. L'interesse verso Osimhen è certificato e il gradimento dell'attaccante pure, il quale sente di poter dare ancora molto al calcio europeo e quindi sarebbe intenzionato a respingere il possibile assalto da parte dei club dell'Arabia Saudita.Una situazione che, di fatto, fa il gioco della Juve. I bianconeri hanno la ferma intenzione di affondare il colpo all'apertura della sessione estiva, magari dopo aver perfezionato l'uscita di Dusan Vlahovic, giunto ormai ai titoli di coda per quanto concerne la sua avventura a Torino. La cessione del serbo, dunque, aprirà la caccia ad un centravanti apicale e l'identikit tracciato risponde appieno a quello di Victor Osimhen.Il Napoli, dal canto suo, è consapevole che in estate Osimhen tornerà nel capoluogo campano, ma sarà una tappa di puro passaggio prima di tracciare il suo futuro calcistico. Va detto che, in favore del club napoletano, c'è un'opzione per estendere il contratto del nigeriano fino al 2027 ma ciò comporterebbe anche ad un ritocco del maxi ingaggio da 12 milioni che l'ex Lille già percepisce.Nel frattempo, però, la squadra allenata da Antonio Conte sta lavorando con forza all'ingaggio di Jonathan Davide che, proprio dal Lille, si libererà a parametro zero. Per questo motivo, la società partenopea vorrebbe risolvere la grana Osimhen nel minor tempo possibile prima che questa possa diventare un tormentone come già successo la scorsa estate. Ecco perché le necessità di Napoli e Juve potrebbero combaciare e infiammare una traccia di mercato fino a poco tempo fa puramente suggestiva e che ora, invece, può assumere contorni davvero concreti e interessanti.