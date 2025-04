Juventus, ci sono novità sul futuro di Osimhen

La Juventus deve recuperare subito dalla brutta sconfitta di Parma. I bianconeri hanno perso una partita giocata senza pungere, con l'attacco in grande difficoltà: il primo tiro in porta è arrivato solo dopo 65 minuti, e in generale il reparto offensivo ha faticato tanto a rendersi pericoloso,I due attaccanti, inoltre, non sono certi di rimanere a Torino anche la prossima stagione, anzi. Il discorso rinnovo del serbo è congelato ormai da tempo, e la volontà di proseguire con la Juventus è tutt'altro che certa. Anche per il francese la permanenza non è scontata, e dunque i bianconeri

E l'attaccante del futuro, almeno nei sogni del club, si chiama Victor Osimhen . Non sarà semplice, perché l'attaccante nigeriano ha una clausola da 75 milioni di euro, e dunque il Napoli non vorrà privarsene facilmente. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, l'offerta più alta arrivata al club azzurro è proprio della Juventus.