Come sta andando la stagione di Osimhen in Turchia

La sorpresa sta tutta nell’inizio, nel modo in cui si è sviluppata la vicenda di mercato. Victor Osimhen , pezzo pregiato della scorsa estate e uomo simbolo del, alla fine si è trasferito in Turchia in prestito, scegliendo di vestire la maglia del Galatasaray. Un colpo di scena che ha lasciato spiazzati molti tifosi e addetti ai lavori, abituati a vederlo dominare la Serie A. Tuttavia, da quel momento in poi, di sorprese vere e proprie ce ne sono state poche.è stato accolto a Istanbul come una vera e propria superstar, con tifosi in delirio all’aeroporto e una presentazione in grande stile. Ma il veroè cominciato in campo. L’attaccante nigeriano ha immediatamente dimostrato il suo valore, prendendosi sulle spalle l’intero reparto offensivo del Galatasaray. Con la sua solita grinta e determinazione, ha iniziato a macinare goal uno dopo l’altro, diventando rapidamente il punto di riferimento della squadra.

I numeri di Osimhen in Turchia

I numeri

Presenze: 28

Minuti: 2.123’

Goal: 22

Assist: 5

Osimhen Juve, qual è la situazione

Il suo impatto è stato devastante e ha contribuito in modo significativo alle ambizioni del club turco. Con prestazioni di alto livello e una media realizzativa impressionante, Osimhen ha confermato, ancora una volta, di essere uno degli attaccanti più letali in circolazione.Se il Galatasaray è primo in classifica, gran parte del merito va alle reti di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano sta vivendo una stagione straordinaria e occupa il secondo posto nella classifica marcatori della Super Lig turca con 16 reti, a pari merito con Simon Banza del Trabzonspor. In testa, con 18 gol, c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Krzysztof Piatek, oggi in forza al Basaksehir.Oltre al campionato, i numeri stagionali di Osimhen impressionano: in 28 presenze ha collezionato 2.123 minuti in campo, segnando 22 gol e fornendo 5 assist. Il suo impatto sulla squadra è stato determinante, rendendolo il punto di riferimento dell’attacco del Galatasaray. Con prestazioni costanti e una media realizzativa di altissimo livello, il nigeriano si conferma tra gli attaccanti più decisivi d’Europa, alimentando le ambizioni di titolo del club turco.Nelle ultime ore si parla molto di Victor Osimhen alla Juventus , dopo le dichiarazioni dell’ex attaccante Roberto Pruzzo a Radio Radio. Secondo una fonte vicina all’entourage del giocatore, il nigeriano sarebbe destinato a vestire la maglia bianconera nella prossima stagione.Attualmente, il futuro di Osimhen è incerto. Il Napoli lo ha ceduto in prestito, ma prima ha rinnovato il contratto fino al 2027 con una clausola rescissoria da 75 milioni. Questo permette a De Laurentiis di trattare con club interessati come Arsenal, Chelsea e Manchester United.La Juventus, invece, potrebbe inserirsi se Dusan Vlahovic dovesse partire. Osimhen rappresenta il profilo ideale per il nuovo tecnico Thiago Motta, grazie alla sua esplosività e capacità realizzativa. Tuttavia, l’operazione è complicata per il costo del cartellino e lo stipendio di 10 milioni netti.Un aiuto potrebbe arrivare dal Decreto Crescita, che ridurrebbe il costo lordo dell’ingaggio a circa 13 milioni, rendendo l’acquisto più sostenibile. Resta da vedere se la Juventus riuscirà a superare la concorrenza dei club inglesi e a portare Osimhen a Torino.