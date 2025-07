Romano - Osimhen, prima offerta del Galatasaray. La risposta del Napoli e la posizione del giocatore e della Juventus

Victorcontinua a essere uno dei nomi più caldi del mercato estivo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Galatasaray ha presentato una prima offerta ufficiale al Napoli: 50 milioni di euro fissi più 5 milioni di bonus. Una proposta importante, ma lontana dalla valutazione del club partenopeo, che resta fermo sulla clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valevole per i club esteri.Il centravanti nigeriano sarebbe interessato al trasferimento in Turchia, affascinato dalla possibilità di tornare protagonista in un club in crescita e in una piazza calorosa. Tuttavia, la chiave sarà trovare un accordo tra le due società, al momento ancora distanti.

Anche l’Arabia Saudita sulle tracce di Osimhen

Osimhen Juve, le ultime

Osimhen, nodo cruciale del mercato

Nella corsa a Osimhen c’è anche Al Hilal, club saudita pronto a pagare la clausola da 75 milioni di euro prevista nei nuovi parametri richiesti dal Napoli. Tuttavia, secondo Romano, non c’è ancora alcun accordo con il giocatore, che riflette sulla destinazione.La Juventus continua a essere accostata a Victor Osimhen , anche negli ultimi giorni. I bianconeri sognano un colpo di primo piano per l’attacco e seguono da tempo l’evoluzione del mercato attorno al numero 9 nigeriano.Il sogno resta complicato, ma in caso di uscite eccellenti e con l’eventuale apertura del Napoli a una formula diversa, la Juve potrebbe tentare l’assalto.Con Galatasaray, Al Hilal e Juventus sullo sfondo, il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da scrivere. Il Napoli aspetta l’offerta giusta, mentre il giocatore valuta con attenzione il prossimo passo della sua carriera.