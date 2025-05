La verità sul rapporto Osimhen-Conte

Cosa è successo in estate

Ve lo abbiamo raccontato questa mattina : i contatti tra Juventus e l’entourage dici sono e vanno avanti. Non sarà semplice, ma l’intenzione del club bianconero è puntare sull’attaccante nigeriano e sostituire così Dusan, sempre più lontano dalla Vecchia Signora. E se, in estate, dovesse concretizzarsi il doppio incastro? Ovvero,alla Continassa? Come sono i rapporti tra i due e cosa è successo a Napoli, ve lo raccontiamo di seguito.Rispetto a quanto successo la scorsa estate, lo ha raccontato lo stesso Antonio Conte in una conferenza stampa di parecchi mesi fa:

Il rapporto Conte-Osimhen

"La situazione di Osimhen? E' una domanda da fare al club e non a me. Osimhen fin dal ritiro si è allenato a parte e io mi sono messo come spettatore"Ancora prima disse:"Su Victor parliamo di un professionista, un eccellente giocatore, un top player, io ci ho parlato e sa benissimo che non è cambiato assolutamente niente. È del Napoli, sa benissimo che chi è del Napoli deve lavorare e avere il giusto atteggiamento anche se c'è questo tipo di accordo che ancora oggi non sappiamo come andrà a finire. L'ho trovato col sorriso, conta il presente, oggi pomeriggio l'allenamento e l'atteggiamento con me e i compagni".Il rapporto tra Conte e Osimhen, dunque, non ha mai conosciuto tensioni o contrasti. È stato un rapporto professionale, sereno, maturato in un contesto complicato dove l’attaccante nigeriano aveva già preso una direzione diversa. La rottura con il Napoli è avvenuta prima dell’arrivo di Conte e, per questo, tra i due non ci sono frizioni o attriti da sanare. Se le circostanze estive dovessero portare entrambi alla Juventus, non sarebbe certo il passato partenopeo a ostacolare una nuova intesa. Al contrario, la stima reciproca potrebbe essere una base solida su cui costruire una Juventus rinnovata, con Conte in panchina e Osimhen leader dell’attacco. Un incastro difficile, ma non impossibile.