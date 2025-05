Juventus, prima Conte e poi Osimhen? A breve la 'riunione operativa', le ultime

Getty Images

Laè pronta a sedersi a due tavoli con il: uno per- al posto del quale sulla panchina della squadra partenopea potrebbe poi sedersi Massimiliano Allegri , che ha già incontrato Aurelio De Laurentiis - e l’altro per. A riportarlo è Alfredo Pedullà, secondo cui il club bianconero attenderà comunque la fine del campionato prima di provare l’affondo per i suoi obiettivi di mercato. Prima, infatti, c’è da centrare la qualificazione alla prossima Champions League, che passa dal match di domenica sera contro il Venezia.

Conte-Juventus, si può fare?

E Osimhen?

Anche in casa Napoli ogni discorso di questo tipo resta legato all’esito della corsa scudetto. A una giornata dalla fine, gli azzurri sono avanti di un punto sull’Inter, e solo dopo l’ultima giornata si potranno avviare le riflessioni definitive. Subito dopo il campionato, è previsto un incontro tra Conte e De Laurentiis per fare il punto sulla situazione. Se il tecnico si presenterà con un Tricolore appena conquistato, il confronto potrebbe svolgersi in un clima più sereno.Secondo Pedullà, Conte è attratto dall’ipotesi di un ritorno alla Juventus: questa volta le porte sarebbero spalancate per lui, a differenza di quanto avvenuto la scorsa primavera quando la dirigenza aveva già scelto Thiago Motta. Il club bianconero dovrebbe tenere unaentro metà giugno: il nome diresta apprezzato, ma se si aprisse concretamente la possibilità di arrivare a Conte (che è legato al Napoli fino al 2027), i bianconeri sarebbero pronti ad andare fino in fondo.Capitolo Osimhen: il centravanti nigeriano, sotto contratto con il club partenopeo fino al 2026 e attualmente in prestito al Galatasaray, ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro valida solo per i club esteri. Nonostante ciò, la Juventus è pronta a provare a convincere De Laurentiis con un’offerta che, tra parte fissa e bonus, potrebbe toccare quota 85 milioni. Osimhen, da parte sua, avrebbe inserito la Juventus in cima alla lista delle sue preferenze, pertanto la situazione sarà da monitorare attentamente nelle prossime settimane.





