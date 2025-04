Juventus-Osimhen, adesso è impossibile? La possibile svolta

Getty Images

Osimhen Juve, il problema Decreto Crescita

Secondo quanto riportato da Tuttosport, si fa sempre più complicato il filo che lega Victoralla. Cristiano, direttore tecnico bianconero, vede nell’attaccante nigeriano il rinforzo ideale per il prossimo anno, ma diversi ostacoli rendono la trattativa estremamente difficile.Il primo, e più importante, riguarda l’ingaggio. Osimhen percepisce attualmente 10 milioni di euro netti a stagione, una cifra fuori dai nuovi parametri economici del club torinese. La Juve ha ormai deciso di non andare oltre certi limiti salariali: emblematico è il caso di Vlahovic, il cui rinnovo – con uno stipendio da 12 milioni netti – è destinato a restare solo sulla carta.

A complicare ulteriormente il tutto c'è il tema fiscale. La speranza della Juventus era legata al Decreto Crescita, che consente di pagare solo il 50% delle imposte sugli stipendi per chi torna a lavorare in Italia dopo un'esperienza all’estero. Osimhen, in prestito al Galatasaray, avrebbe potuto beneficiarne. Tuttavia, come sottolinea Tuttosport, una modifica del Decreto risalente a giugno scorso annulla il beneficio se il giocatore cambia datore di lavoro.In sintesi, il sogno Osimhen rimane affascinante, ma oggi appare più lontano che mai.