Chi è Oscar Bobb, pupillo di Guardiola che piace alla Juve

Il mercato della Juventus è cominciato già prima del Mondiale per Club, con il ritorno didai rispettivi prestiti. Poi si è passati al prolungamento di quelli di, obiettivi anche per la prossima stagione, non solo per la competizione negli USA. Da allora, però, ci sono stati diversi passi nel mercato bianconero, anche e sopratutto durante il Mondiale.Oltre al binomio, ci sono diversi nomi che gli scout della Juve stanno tenendo d'occhio in queste partite negli Stati Uniti, dai più esperti ai giovani talenti: opportunità e costi differenti. Tra questi, come riporta Tuttosport, c'è anche il giovane esterno offensivo del Manchester City,

Chi è Oscar Bobb

Il classe 2003 non è sceso in campo nel 5-2 dei Citizens contro i bianconeri, ma l'ha fatto nelle partite precedenti, segnando contro l'Al-Ain. Nel frattempo, la Juventus ha messo gli occhi su di lui e sulla sua situazione.Reduce da una stagione totalmente condizionata da un lungo infortunio, Bobb ha obiettivi e ambizioni importanti, a cominciare da una parola d'ordine: riscatto. Il classe 2003, poi la frattura alla gamba e il rientro, pur senza continuità, nello scorso aprile.Insomma, il norvegese ha grande voglia di rivalsa e lo sa bene Guardiola, che stravede per lui e vorrebbe tenerlo al Manchester City per farlo crescere ancora. Il contratto dell'esterno offensivo, a dimostrazione di come i Citizens vogliano preservare il talento del giovane giocatore, cresciuto nel proprio settore giovanile con cui ha vinto diversi titoli,Il suo valore di mercato secondo Transfermarktsegno di una crescita già ben indirizzata.La Juventus lo osserva e, anche se per il momento non ci sono passi concreti, lo monitora per capire quale possa essere la sua situazione nella prossima stagione: (almeno) un esterno servirà a Tudor , e chissà che in futuro non possa essere una possibilità per l'allenatore croato.





