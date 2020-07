Ore di riflessione in casa Juventus. Secondo Tuttosport il posto di Maurizio Sarri non sarà in discussione a patto che riesca a vincere almeno lo scudetto. Ma in dirigenza sanno bene che le responsabilità sono anche dei calciatori: "La Juventus cercherà di scaricare i più anziani, i più costosi e i più appagati per immettere giovani ed eventuali giocatori più esperti ma fortemente motivati a vincere. (uno come Dzeko, per esempio, sarebbe una possibile eccezione anagrafica). Non sarà un'operazione facile, perché vendere, in questo mercato, è un'impresa titanica, ma il piano c'è ed è chiaro al vertice della società. Prima si vince, poi si fanno i conti e qualcuno inevitabilmente dovrà rispondere di ciò che non ha funzionato".