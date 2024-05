Il primo punto sarà quello dell'allenatore

Chi merita la Juventus

L'ambiente venutosi a creare in casaè surreale. L'ultima volta che si era registrata una situazione del genere era nelle annate 09/10 e 10/11. I settimi posti avevano di fatto depresso l'aria della Torino bianconera e oggi i fantasmi di quel periodo aleggiano pericolosamente su quella parte di Mole che porta i colori bianconeri. Siamo ai titoli di coda di unche ha regalato solo delusioni e la, mercoledì c'è una finale di Coppa Italia da conquistare. Gli permetterà di continuare a sedere sulla panchina della? No. Punto e fine, triste epilogo di un progetto nato male e finito ancora peggio.ha capito che serve qualcosa di fresco e di nuovo per ravvivare un ambiente con il morale sotto zero.è il tecnico che si avvicina di più a questa nuova idea, bravo con i giovani e un gioco moderno. Lunedì prossimo ci sarà un passaggio di consegne? Vedremo. Intanto però l'ex tecnico dele dello, con cui fece un autentico miracolo, festeggerà una storica qualificazione in Champions raggiunta con uno stile di gioco tutt'altro che noioso come quello visto in questi anni a Torino., chi è programmato per poter restare tanti anni alla Juventus e dare il via ad un progetto tecnico che guardi alla sostenibilità. Per questo molti in casa bianconera potrebbero lasciare, sia chi è in scadenza, chi no. Le parole di Adriensono un segnale serio, un messaggio su come ci siano davvero molte cose da sistemare. Prima di tutto c'è da capire che vuole davvero restare alla Juventus. Non c'è spazio per gli indecisi a quanto pare. Ma soprattutto ci sono i casi contrattuali da risolvere, che comprendono, oltre che a unche potrebbe salutare in caso di super offerta dal ricco campionato inglese. I ragionamenti sugli acquisti andranno fatti soprattutto a centrocampo, perché quel reparto è stato forse il vero tasto dolente dell'ultimo triennio bianconero.