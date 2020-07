La Juventus si interroga sul suo futuro e quello di Maurizio Sarri ma in queste ore tornano a fare eco alcune richieste di Max Allegri al termine della passata stagione. "L'ex tecnico sosteneva in modo piuttosto esplicito che la rosa necessitava di una importante rinfrescata per rinnovare stimoli, idee e alimentare la fame che è sempre stata il carburante psicologico del gruppo bianconero in questo straordinario ciclo di vittorie. La dirigenza aveva un progetto in quella direzione forse non radicale come lo immaginava Allegri ma comunque consistente. Il mercato tuttavia è inciampato in difficoltà impreviste e alla fine Sarri si è trovato a gestire gli stessi problemi che maneggiava Allegri".